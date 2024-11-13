Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım Çarşamba bugün kimin maçı var?

13 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. TFF Elit U19 Ligi’nde Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg’u konuk edecek. Günün dikkat çeken diğer mücadelesinde ise Celtic ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bugün oynanacak karşılaşmaların başlangıç saatine odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 13 Kasım Çarşamba günü maç programı…

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle bu hafta Bundesliga, Premier Lig, İtalya Serie A , İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1 ve Süper Lig’de karşılaşmalar oynanmayacak. Uluslar Ligi heyecanı yarın (14 Kasım) oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Uluslar Ligi’nin yanı sıra FİFA Dünya Kupası Elemeleri başlayacak. A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde Galler ile Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bugün Real Madrid, Twente, Roma, Lyon, Celtic, Chelsea gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki 13 Kasım bugün kimin maçı var? İşte, günün maçları…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (13 KASIM)



12:00 Trabzonspor - Fenerbahçe ( TFF Elit U19 Ligi)



UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ



20:45 Galatasaray - Wolfsburg



20:45 Real Madrid - Twente



23:00 Roma - Lyon



23:00 Celtic - Chelsea



ULUSLAR LİGİ HEYECANI PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR



UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. 5. hafta mücadelesinde Kazakistan, Avusturya, Ermenistan - Faroe Adaları, Belçika, İtalya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İngiltere, Slovenya, Norveç gibi takımlar çıkacak. Perşembe günü maç programı şu şekilde;



18:00 Kazakistan - Avusturya



20:00 Ermenistan - Faroe Adaları



22:45 Belçika - İtalya



22:45 Fransa - İsrail

22:45 Yunanistan - İngiltere

22:45 Slovenya - Norveç