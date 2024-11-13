Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım Çarşamba bugün kimin maçı var?
13/11/2024
13 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. TFF Elit U19 Ligi’nde Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg’u konuk edecek. Günün dikkat çeken diğer mücadelesinde ise Celtic ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bugün oynanacak karşılaşmaların başlangıç saatine odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 13 Kasım Çarşamba günü maç programı…
UEFA Uluslar Ligi sebebiyle bu hafta Bundesliga, Premier Lig, İtalya Serie A , İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1 ve Süper Lig’de karşılaşmalar oynanmayacak. Uluslar Ligi heyecanı yarın (14 Kasım) oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Uluslar Ligi’nin yanı sıra FİFA Dünya Kupası Elemeleri başlayacak. A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde Galler ile Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bugün Real Madrid, Twente, Roma, Lyon, Celtic, Chelsea gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki 13 Kasım bugün kimin maçı var? İşte, günün maçları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (13 KASIM)
12:00 Trabzonspor - Fenerbahçe ( TFF Elit U19 Ligi)
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:45 Galatasaray - Wolfsburg
20:45 Real Madrid - Twente
23:00 Roma - Lyon
23:00 Celtic - Chelsea
ULUSLAR LİGİ HEYECANI PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. 5. hafta mücadelesinde Kazakistan, Avusturya, Ermenistan - Faroe Adaları, Belçika, İtalya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İngiltere, Slovenya, Norveç gibi takımlar çıkacak. Perşembe günü maç programı şu şekilde;
18:00 Kazakistan - Avusturya
20:00 Ermenistan - Faroe Adaları
22:45 Belçika - İtalya
22:45 Fransa - İsrail
22:45 Yunanistan - İngiltere
22:45 Slovenya - Norveç13/11/2024 11:07