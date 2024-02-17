Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Süper Lig’de bugünün kimin maçı var? 17 Şubat cumartesi maç programı

Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler, günün programını mercek altına aldı. Süper Lig’de heyecan bugün oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ise Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İngiltere Premier Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, İspanya Ligi’nde ise heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam edecek. Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos lig maçında Lamia’yı konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var,saat kaçta? İşte, 17 Şubat cumartesi günü maç programı…

Süper Lig’de ve Avrupa’da cumartesi günü karşılaşmalar oynanmaya devam edecek. Premier Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, Chelsea’yı ağırlayacak. Enes Ünal’ın transfer olduğu Bournemouth ise Newcastle karşısında galibiyet arayacak. İspanya Ligi’nde ise Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla gibi takımlar bugün sahaya çıkıyor. Süper Lig’de ise Antalyaspor- İstanbulspor, Hatayspor-Sivasspor mücadeleleri yaşanacak. İtalya Ligi’nde ise Juventus- Verona deplasmanına konuk oluyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (17 ŞUBAT 2024)

Cumartesi günü Futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig, Serie A, La Liga, İngiltere Premier Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar şu şekilde;

SÜPER LİG

13:30 Antalyaspor-İstanbulspor

16:00 Hatayspor-Sivasspor

19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

LA LİGA

16:00 Atletico Madrid- Las Palmas

18:15 Osasuna Cadiz

20:30 Celta Vigo - Barcelona

23:00 Valencia - Sevilla

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Brentford- Liverpool

18:00 Burnley - Arsenal

18:00 Newcastle United- Bournemouth

18:00 Fulham - Aston Villa

18:00 Nottingham Forest- West Ham United

18:00 Tottenham- Wolverhampton

İTALYA SERİE A LİGİ

17:00 Napoli - Genoa

20: 00 Verona - Juventus

22:45 Atalanta Sassuolo

FRANSA LİGİ

19:00 Lille- Le Havre

23:00 Nantes - PSG