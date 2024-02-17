Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Süper Lig’de bugünün kimin maçı var? 17 Şubat cumartesi maç programı
17/02/2024
Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler, günün programını mercek altına aldı. Süper Lig’de heyecan bugün oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ise Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İngiltere Premier Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, İspanya Ligi’nde ise heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam edecek. Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos lig maçında Lamia’yı konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var,saat kaçta? İşte, 17 Şubat cumartesi günü maç programı…
Süper Lig’de ve Avrupa’da cumartesi günü karşılaşmalar oynanmaya devam edecek. Premier Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, Chelsea’yı ağırlayacak. Enes Ünal’ın transfer olduğu Bournemouth ise Newcastle karşısında galibiyet arayacak. İspanya Ligi’nde ise Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla gibi takımlar bugün sahaya çıkıyor. Süper Lig’de ise Antalyaspor- İstanbulspor, Hatayspor-Sivasspor mücadeleleri yaşanacak. İtalya Ligi’nde ise Juventus- Verona deplasmanına konuk oluyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (17 ŞUBAT 2024)
Cumartesi günü Futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig, Serie A, La Liga, İngiltere Premier Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar şu şekilde;
SÜPER LİG
13:30 Antalyaspor-İstanbulspor
16:00 Hatayspor-Sivasspor
19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
LA LİGA
16:00 Atletico Madrid- Las Palmas
18:15 Osasuna Cadiz
20:30 Celta Vigo - Barcelona
23:00 Valencia - Sevilla
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Brentford- Liverpool
18:00 Burnley - Arsenal
18:00 Newcastle United- Bournemouth
18:00 Fulham - Aston Villa
18:00 Nottingham Forest- West Ham United
18:00 Tottenham- Wolverhampton
İTALYA SERİE A LİGİ
17:00 Napoli - Genoa
20: 00 Verona - Juventus
22:45 Atalanta Sassuolo
FRANSA LİGİ
19:00 Lille- Le Havre
23:00 Nantes - PSG