Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Uluslar Ligi bugün kimin maçı var?
07/09/2024
7 Eylül cumartesi günü Uluslar Ligi’nde heyecan devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiltere, İrlanda’yı konuk edecek. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda beklentilerin uzağında kalan Almanya ise Macaristan’ı ağırlayacak. Gürcistan, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Bosna Hersek gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Futbolseverler ise ekranları başında takip etmek istedikleri maçların başlangıç saatlerini merak ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak mücadelelerin programı…
Uluslar Ligi’nde Türkiye ilk maçında Galler deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Uluslar Ligi’nde kritik karşılaşmalar bugün oynanmaya devam edecek. Faroe Adaları, Kuzey Makedonya’yı konuk ederken Arnavutluk, Ukrayna deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Günün dikkat çeken bir diğer mücadelesinde ise Hollanda, Bosna Hersek’i ağırlayacak. Finlandiya, Yunanistan’a konuk olurken Ermenistan ve Letonya kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, Uluslar Ligi’nde bugün oynanacak maçlar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 Faroe Adaları- Kuzey Makedonya
19:00 Ermenistan - Letonya
19:00 İrlanda - İngiltere
19:00 Ermenistan - Letonya
19:00 Gürcistan - Çekya
19:00 Moldova - Malta
21:45 Ukrayna - Arnavutluk
21:45 Yunanistan - Finlandiya
21:45 Hollanda - Bosna Hersek
21:45 Almanya - Macaristan07/09/2024 10:58