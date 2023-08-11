Bugün hava nasıl olacak?

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11/08/2023

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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 11 Ağustos Hava Durumu

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Kuzey ve bati yönlerden orta kuvvette esecek.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GIRNE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C
ÇAMLIBEL AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C
LAPTA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 30 °C
AKDENİZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C
BOĞAZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C
ALEVKAYA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 30 °C
ESENTEPE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 30 °C
GÜZELYURT AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKOŞA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 38 °C
ERCAN AÇIK VE AZ BULUTLU °C 37 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GEÇİTKALE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 36 °C
BEYARMUDU AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GAZİMAĞUSA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 35 °C
İSKELE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 35 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
YENİERENKÖY AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. °C 33 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
11/08/2023 08:24
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