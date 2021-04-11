Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 11 Nisan Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece altında seyredecek, rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14-18 derece olacak.

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11/04/2021 09:08