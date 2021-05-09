Bugün hava nasıl olacak?

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler de 33-36, sahillerde 26-29 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

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09/05/2021

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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık süre boyunca genellikle alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi ve salı açık, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler de 33-36, sahillerde 26-29 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

 

09/05/2021 09:09
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