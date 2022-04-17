Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 17 Nisan Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 22-30derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hafa sıcaklığı 30 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Meteoroloji Dairesi bugün saat 18.00’den itibaren hava kirliliğinin yaşanacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan kişilerin tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Bu habere tepkiniz:



17/04/2022 10:11