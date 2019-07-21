Bugün hava nasıl olacak?
Gerekli tedbirler alınmadan 11:00 - 16:00 saatleri arasında güneş altında kalmayın
21/07/2019
HK
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Lefkoşa’da 39, Gazimağusa’da 35, Girne’de 33, Güzelyurt’ta 34, Lefke’de 30 ve İskele’de ise 35 derece dolaylarında olacak..
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK