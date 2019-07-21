HABER KIBRIS

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Bugün hava nasıl olacak?

Gerekli tedbirler alınmadan 11:00 - 16:00 saatleri arasında güneş altında kalmayın

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21/07/2019
HK

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Bugün hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Lefkoşa’da 39, Gazimağusa’da 35, Girne’de 33, Güzelyurt’ta 34, Lefke’de 30 ve İskele’de ise 35 derece dolaylarında olacak..

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

 


 

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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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