Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye 21-50 kg arası olacağı belirtildi.

Bölgemiz denizlerinde kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın ''8'' kuvvetinde ve ''fırtına'' şeklinde devam etmesi beklenmektedir.

17/01/2020 09:51