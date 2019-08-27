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Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2019 Hava Durumu

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27/08/2019
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Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2019 Hava Durumu

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

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TAGS: hava durumu
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