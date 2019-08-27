Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2019 Hava Durumu
27/08/2019
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK