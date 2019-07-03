Bugün hava nasıl olacak? 3 Temmuz 2019 Hava Durumu
03/07/2019
HK
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir