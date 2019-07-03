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Bugün hava nasıl olacak? 3 Temmuz 2019 Hava Durumu

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03/07/2019
HK

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Bugün hava nasıl olacak? 3 Temmuz 2019 Hava Durumu

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK  
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

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TAGS: hava durumu
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