Bugün öğlene kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün öğlene kadar yer yer kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, saat 12:00’a kadar yer yer kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği, tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yer yer metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği, rüzgarın hızının ise saatte 39-49 kilometre, zaman zaman 62-74 kilometreye çıkabileceği belirtildi.

Yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olaylara karşı tedbir alınması tavsiye edildi.