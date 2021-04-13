Bugün Ramazan Ayının İlk Günü

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının bugün ilk günü. Müslüman aleminin bir ay boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı 12 Mayıs’ta sona erecek ve ardından Ramazan bayramı kutlanacak. Üç günlük Ramazan bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın dün Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı açıklamaya göre, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgının devam etmesi nedeniyle bu yıl da toplu halde iftar yemekleri verilmeyecek.

Camilerde Ramazan boyunca ibadetler, Bakanlar Kurulunun kararlarına uygun olarak seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edilecek, maske, mesafe ve sıkı hijyenin zorunlu olacak. Camilerde ibadet edecek olanların mümkünse abdestlerini evlerinde almaları, kendi seccadelerini getirmeleri çağrısında da bulunuldu. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğundan ibadetler evlerde yapılacak.

Salgın koşullarında Teravih namazını kıldırırken camide kalma süresini kısaltmak, normal namaz düzeyinde tutmak için Ramazan’a mahsus bazı düzenlemelere de gidildi. Talip Atalay, Teravih namazına ilişkin, “Bu çerçevede zorunlu olmayan ilk sünnet kılınmadan doğrudan Yatsı namazının farzına geçilecek, ardından Teravih namazı da 8 rekat formuyla kılınacaktır. Namaz bitiminde tesbihat yapılmadan doğrudan duaya geçilecektir. Cemaatimizden isteyenler evlerinde Teravih namazını 20 rekata tamamlayabilir, tesbihatını da yine evlerinde gerçekleştirebilir” dedi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Ramazan ayı mesajında, salgın nedeniyle bu Ramazan ayında iftar çadırlarını açılamayacağına işaret ederek, halkı; Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelerin, kimsesizlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek çareler üretmeye çağırdı. Atalay, “aynı zamanda diğer canlıların da ihtiyaçlarını giderecek bir kap yiyecek ve su koymayı unutmamalıyız” dedi.

KURAN-I KERİM HEDİYESİ

Ramazan boyunca Kuran-ı Kerim’i olmayan vatandaşlar, Diş İşleri Başkanlığı temsilciliklerinden ve camilerden ücretsiz olarak Kur’an-ı Kerim temin edilebilecek.

FİTRE ASGARİ 40 TL

Açıklamada, fitre miktarı bu yıl için asgari 40TL olarak belirlenmiş olduğu ancak dini olarak ideal olanın resmi olarak belirlenen miktardan aşağı olmamak koşuluyla kişinin kendisi ve ailesi için kişi başına harcadığı günlük tutarın ortalamasının verilmesi olduğu belirtildi. İmkanı olanların daha fazla vermesinin çok daha uygun olacağı da kaydedildi.

Fitrelerin, ihtiyaç sahiplerine Bayram Namazı öncesine kadar, rencide etmeden, usulüne uygun bir şekilde verilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

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13/04/2021 12:57