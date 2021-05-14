Bugün Ramazan Bayramı’nın ikinci günü

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14/05/2021

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Bugün Ramazan Bayramı’nın ikinci günü

Ramazan (Şeker) Bayramı’nın ikinci günü kutlanıyor. Ramazan Bayramı, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde alınan kararlar altında kutlanmasından dolayı, bayram ziyaretleri sınırlı şekilde yapılıyor.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için tüm emniyet tedbirlerini alırken; vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebileceği belirtildi.

Polis, açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu, ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetlerinin azami 10 kişi ile sınırlandırıldığını, sokağa çıkma yasağının Pazartesi-Cumartesi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi gece saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında uygulandığını kaydetti.

Her yıl bayram dolayısı ile kurulan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler de salgın nedeniyle bu yıl yapılmıyor.

14/05/2021 10:30
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TAGS: Bugün Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, haberkibris,
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