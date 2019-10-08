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Bugün sağanak yağmur bekleniyor

Hava, bugün parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli yağmurlu olacak.

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08/10/2019
HK

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Bugün sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli yağmurlu olacak.

Diğer günlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

08/10/2019 09:42
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TAGS: hava durumu
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