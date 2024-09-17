Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 17 Eylül bugün kimin maçı var?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 17 Eylül Salı günü maç programı belli oldu.

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17/09/2024

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Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 17 Eylül bugün kimin maçı var?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çevrilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Kupa hedefiyle yola çıkan Liverpool ise Milan ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız’ın oynadığı Juventus ise günün dikkat çeken maçında PSV’yi konuk edecek. Portekiz’in önemli takımlarından Sporting Lizbon ise Lille’i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 19.45 maçlarıyla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Juventus - PSV

19:45 Young Boys - Aston Villa

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Süper Lig erteleme maçı)

20:00 Mallorca - Real Sociedad (LaLiga)

22:00 Milan - Liverpool

22:00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22:00 Real Madrid - Stuttgart

22:00 Sporting Lizbon - Lille

22:00 Manchester United - Barnsley (İngiltere Lig Kupası)

17/09/2024 10:32
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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