Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 17 Eylül bugün kimin maçı var?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çevrilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Kupa hedefiyle yola çıkan Liverpool ise Milan ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız’ın oynadığı Juventus ise günün dikkat çeken maçında PSV’yi konuk edecek. Portekiz’in önemli takımlarından Sporting Lizbon ise Lille’i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 19.45 maçlarıyla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



19:45 Juventus - PSV



19:45 Young Boys - Aston Villa



20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Süper Lig erteleme maçı)



20:00 Mallorca - Real Sociedad (LaLiga)



22:00 Milan - Liverpool



22:00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb



22:00 Real Madrid - Stuttgart



22:00 Sporting Lizbon - Lille



22:00 Manchester United - Barnsley (İngiltere Lig Kupası)

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