Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 17 Eylül bugün kimin maçı var?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 17 Eylül Salı günü maç programı belli oldu.
17/09/2024
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çevrilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Kupa hedefiyle yola çıkan Liverpool ise Milan ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız’ın oynadığı Juventus ise günün dikkat çeken maçında PSV’yi konuk edecek. Portekiz’in önemli takımlarından Sporting Lizbon ise Lille’i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 19.45 maçlarıyla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte, Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19:45 Juventus - PSV
19:45 Young Boys - Aston Villa
20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Süper Lig erteleme maçı)
20:00 Mallorca - Real Sociedad (LaLiga)
22:00 Milan - Liverpool
22:00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22:00 Real Madrid - Stuttgart
22:00 Sporting Lizbon - Lille
22:00 Manchester United - Barnsley (İngiltere Lig Kupası)