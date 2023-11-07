Sahte reçete soruşturması: 6 eczacı daha tutuklandı

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07/11/2023

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Sahte reçete soruşturması: 6 eczacı daha tutuklandı

Polis tarafından yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında 6 eczacı daha tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar arasında bulunan bir kişi, bugün tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Zanlı, aleyhinde 3 gün süreyle ek tutukluluk emri alındı

Tutuklu bulunan diğer beş zanlı ise, yarın tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.

Bugün toplam dokuz eczacı zanlı olarak tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor.

07/11/2023 17:25
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TAGS: Sahte reçete soruşturması: 6 eczacı daha tutuklandı
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