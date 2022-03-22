Bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.

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22/03/2022

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Bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor

Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış, tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.

En yüksek havasıcaklıkları ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Bugün ve yarın günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve karyağışı bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek

22/03/2022 09:56
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TAGS: kar, hava durumu
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