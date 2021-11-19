Bugün, yarın ve Pazar günü yer yer yağmur bekleniyor
19/11/2021
Bölgemiz serin ve yağışlı havanın etkisi altında.
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren havanın 3 gün boyunca yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini duyurdu
Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve Pazar günü yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.