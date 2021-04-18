Bugüne kadar 659 kişi bileklik sistemine dahil oldu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişiler elektronik bileklik uygulama kapsamında" Karantina Takip Sistemi " ne dahil olduğunu açıkladı.

Üstel, Bugüne kadar toplam 659 kişi bileklik uygulamasına dahil olmuş, 5 kişinin takibi 1 kişinin pozitifleşmesi, 1 kişinin adadan ayrılması, 3 kişinin ise pilot olması nedeniyle sonlandırıldığını söyledi.

Üstel, “Bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmamış, ancak ihlal edilmesi durumunda yasal işlem başlatılarak para cezası dahil cezai işlemeler uygulanacaktır dedi.

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18/04/2021 12:21