Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman Yanaroğlu, kök hücre bağışında bulunarak nakil bekleyen hastalarının, hayata yeniden tutunmalarına olanak sağladı.

Vakıf tarafından ‘gönüllü kahraman’ olarak nitelendirilen ve Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 bağışçı, geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastalar için kök hücre bağışı yaptı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek, hiç tereddüt etmeden dünyanın herhangi bir yerinde uyumlu ilik için bekleyen hastalarının hayata yeniden başlamalarını sağlayan kahramanlar Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman Yanaroğlu hastaları ve ailelerine tarifi imkansız hediye armağan etmişlerdir” dendi.

Gönüllü donörler, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini, ihtiyacı olan bir hastanın bu kadar basit bir prosedürle sağlığına kavuşmasını sağlamanın kişinin hayatı boyunca yaşayabileceği, değeri biçilemez bir hissiyat olduğunu ve bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabileceklerini dile getirdiler.

“Bugüne kadar 86 Kıbrıslı Türk Donör oldu”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan gelmiş geçmiş tüm donörlere teşekkürlerini iletti.

Özeralp şunları ifade etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” Bugüne kadar 86 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.”

Özeralp, verici kriterlerine uygun herkesi bu duyarlılığı gösterip örnek vermeye çağırdı.

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24/03/2022 10:54