Bugünlerde burcunuzu etkileyen durumlar

2023 yılına günler kala astroloji haritasındaki önemli günler açıklandı. Enerjinin tavan yapacağı bu tarihlere dikkat çeken astrologlar burçların etkileneceği durumları da belirtti. İşte 2023 yılında enerji toplanacak tarihler...

Hedeflerin değişmesi için iyi bir fırsat olan 2023 yılında enerji dolu tarihler sizleri bekliyor. Yılın en önemli tarihlerinde burcunuzdaki değişimlere hazır olun. Bu gün ardı sıra gerçekleşecek olan Satürn, Jüpiter, Plüton ve Ay düğümleri sonrası yaşanacak gelişmelerdeki tarihlerde enerji patlaması meydana gelecek.

Yeni fırsatların olması gereken terk edişlerin kariyer yükselmelerinin yaşanacağı bu tarihlerde gözünüzü ve mantığınızı dikkatli açın.

KOÇ BURCU

Yılın 3. ayından itibaren Koç burçlarında değişimler meyana gelecek. Düğümler çözülecek. Kadersel değişimlerin başında ise kariyer ve partner seçimi geliyor. Mart retrosundan sonra Koç Burçlarının 15 Nisan, 16 Temmuz ve 4 Eylül tarihlerinde evrensel enerjisi yükselecek.

BOĞA BURCU

21 Nisan'da Boğa burcunda büyük ataklar meydana geliyor. Bu durum 15 Mayıs ve 16 Ağustos'ta da yaşanacak. Terfiler söz konusu.

İKİZLER BURCU

İkizler 23 yılına biraz geç girecek onlar için en büyük atılım. Yılın ikinci yarısında başlayacak. Büyük değişimlerin başlayacağı tarih ise 28 Ekim olacak.

YENGEÇ BURCU

İyimserliği bir kenara bırakma kararınızdaki ilk yanlışı Mart ayında yaşayacaksınız. İlahi adalet döngüsüne inanırsanız sizin için 2023 yılının Ağustos ayı enerji bombalarıyla başlayacak.

ASLAN BURCU

Bu kez sağlam adımlar atıp kendinizden emin olmak istiyorsanız. Yılın ilk yarısı işinize ikinci yarısı özel hayatınıza odaklanın. Kariyer çıkışlarınızı yağacağınız duygusal boşluklara düşmeyin. 20 Nisan ve 14 Temmuz fırsatlarını kaçırmayın.

BAŞAK BURCU

Ruhsal dengenizi iyileştirmeden bedensel huzur bulamayacaksınız. 5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmaları sizler için geliyor. Eğitimsel çıkışlarınızın olacağı bu yılda bazı yarım kalmış yolları tamamlayacaksınız.

TERAZİ BURCU

Mali düzenlemelerinizin gerçekleşeceği bir yıla giriyorsunuz. Sizin için aşk kapıda biraz mantıksal bir düzen oturtursanız kazanmayacağınız hiç bir savaş olmayacaktır. Ancak çok iyi düşün. 23 Mart ve 11 Haziran sizin için duyusal çıkışların noktası.

AKREP BURCU

Yılın ilk aylarında uzun süredir beklediğiniz durumlar rayına otururken duygusal çöküşleriniz başlayacak. Ancak kendinizi buna kaptırırsanız 20 Nisan 14 Ekim tarihlerindeki enerjinizi kaçırabilirsiniz.

YAY BURCU

Ocak ayından itibaren hayatınızda büyük değişimler meydana gelecek. 5 Mayıs sizin çıkış noktanız olacak. Tutkulu aşk hayatınız ise 28 Ekim de ortaya çıkabilir.

OĞLAK BURCU

Bu yıl şans para kariyer sizi kapı da bekleyecek ancak onu içeri alıp almamak size kalmış. Fedakarlık yapmayın ve artık yolunuza kendi kararlarınızla devam edin. 14 Ekim sizin enerji döngünüzün başıdır.

KOVA BURCU

Disiplinli ve temkinli devam etmelisiniz. 2023 yılında size nadiren görülecek şans kapılarını kaçırmayın. 20 Nisan sizin için çıkış noktası olabilir. 14 Ekim de ise tanışacağınız yeni insanlardan büyük destekler alacaksınız.

BALIK BURCU

24 Temmuz ve 4 Eylül arasında aşk evlilik konularında aceleci davranmayın. Özellikle 5 Mayıs ve 28 Ekim tarihlerinde de alacağınız kararlar karşısında biraz daha temkinli davranmanızda fayda var. 2023 yılında sizi güzel günler bekliyor.

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30/12/2022 21:47