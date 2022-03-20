Bukayo Saka'dan tarihe geçen gol

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 yendi. Saka, Arsenal'ın Premier Lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti. Böylece Arsenal, Premier Lig'de 2000 gol barajını aşan üçüncü takım oldu.

ads ads ads
20/03/2022

ads
ads
ads
Bukayo Saka'dan tarihe geçen gol

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Arsenal, 30. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle galip geldi.

Saka, Arsenal'ın Premier Lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti. Arsenal, Manchester United (2 bin 176) ve Liverpool'dan (2 bin 2) sonra bu sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Son 7 haftada 6. galibiyetini alan Arsenal, 54 puanla 4. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 9. sırada kaldı.

20/03/2022 10:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bukayo Saka, spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.