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Büke: Denklik konusu YÖK ile yapılan görüşmelerde çözümlenmiştir

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03/05/2019

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Büke: Denklik konusu YÖK ile yapılan görüşmelerde çözümlenmiştir

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke, YÖK’ün KKTC Üniversite diplomalarını denklik incelemesine aldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamada, “KKTC Üniversite diplomalarının denklik incelemesine alındığı konusu YÖDAK’ın birkaç gündür YÖK ile yürütülen temaslar ve bugün Prof. Dr. Akile Büke başkanlığında Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’dan oluşan YÖDAK heyetinin YÖK’te yapmış olduğu yüz yüze görüşmeler sonucunda çözümlenmiştir.” denildi.

Açıklamada, hem denklik konusu, hem de YÖK ile görüşülen diğer konularla ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin,  YÖDAK heyetinin KKTC’ye dönmesinin ardından yapılacağı vurgulandı.

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TAGS: Büke: Denklik konusu YÖK ile yapılan görüşmelerde çözümlenmiştir, haber, kıbrıs,
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