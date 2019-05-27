Buket Özatay ve Nilgün Ortaş’tan kolay yaşamlar fotoğraf sergisi...
27/05/2019
Buket Özatay ve Nilgün Ortaş’ın eserlerinden oluşan “Kolay Yaşamlar” isimli fotoğraf sergisi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki mekânı Art Space’te yarın ziyarete açılacak.
ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Saray Otel arkasındaki Müftü Raci Efendi Sokak üzerindeki mekanda yer alacak serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak. Sergi 13 Haziran’a kadar 13.30 - 17.30, Cumartesi günleri 10.00 -13.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.