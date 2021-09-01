Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs önlemlerinde bazı açılımlar daha yapılmasına karar verdi.

İşte yeni kararlar:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (01.09.2021)

KARARLAR

06.09.2021 tarihinden itibaren ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacaklardır. Bu siteye bilgilerini eklemeyen ve OR kodu almayan kişiler ülkemize giriş yapmayacaklardır.

Siteye giriş yapan;

-KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” . Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

A) ÜLKE RENKLERİ

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

1 B) ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR

KOYU KIRMIZI;

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün Karantina

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün karantina

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

TURUNCU;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

YEŞİL;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.

GRİ;

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Seviye 1 : Test yok, kısıtlama yok (14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

Seviye 3 : Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem görecekleridir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ve gri ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

ADAPASS

Adapass ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacaktır. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.

Mekan/sektör/aktivite/etkinliklere girecek kişilerin sorgulanabilmesi amacıyla Adapass ile pilot uygulamaya Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlamış olup 06.09.2021 tarihinden itibaren bu uygulama tüm ilçelerde kullanılmaya başlanacaktır.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/register kayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacaktır.

Kayıt yaptırmayan aşağıda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sektörler: Bar ve club,meyhane,cafe,restoran,süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler

Not: Yukarıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur. Kapalı alanlara her 3 m2’ye bir kişi, açık alanlara ise her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır.

Tüm işletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 3 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir. 12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi götermeyen,belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük) merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir.

Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler karantinaya tabi olacaktır. Aşısız temaslı kişilerden 10 günün bitiminde, çift aşılı kişilerden ise 7 günün bitiminde alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.

Covid-19 pozitif kişiler, uygun görülmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 4’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir.

Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275’er kişi

(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

EĞİTİM

Okullar çocuklar ve toplumun önemli bir parçası olup sürekliliği büyük önem arz etmektedir. Okulların kapatılması ancak toplum bulaşının kontrol altına alınamadığı durumlarda değerlendirilebilir. Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlarda ve kılavuzlar incelendiği zaman okulların toplum bulaşında merkez teşkil etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim,okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul Okul Pandemi Kurulu oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci,şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş,boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş,öksürük,boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random test yapılacaktır.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Her üniversite kendi Okul Pandemi Kurulu’nu oluşturacaktır. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

SANAT

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provaları salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır.

Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser, tombala vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak bu alanların büyüklüğü ne olursa olsun en fazla 250 kişi alınacaktır. Kapalı alanları kullanılmayacaktır.

Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacaktır.

SPOR

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takacaklardır.Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının antrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür. Belirtilen spor dallarının müsabakaları açık alanda yapılabilecektir.

Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullandırılacak şekilde seyirci alınacaktır.

Kapalı spor salonlarının (fitness, bireysel) sürekli bir şekilde havalandırılması, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Çalışanlarının sürekli maske takması gerekmektedir.

Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapılması uygun görülmüştür.

TAŞIMACILIK

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

“T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca her iki limandan karar 1deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

TURİZM

Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür.

Charter seferleriyle ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir. Ancak bu kişiler Kapalı otel turizmi yapan otellere girmeyi talep etmeleri halinde kişilerin aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler.Kapalı otel turizmi yapan otellere gelecek olan aşılı/aşısız kişiler tarifeli veya charter sefer ile gelebilirler.

Kapalı otel turizmine girecek aşısız kişilerin 5 günden fazla konaklamaları halinde 5. Gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir.

Kapalı otel turizmi ile otellere KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).

Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller konaklamak amacıyla veya otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir.

Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Marinalar açık olacaktır.

SEKTÖRLER

Restoranların, pastanelerin, kafelerin,meyhanelerin,kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.

Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir. Açık alanlarına aynı anda her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecektir. Ancak alana alınabilecek azami kişi sayısı 250 kişi ile sınırlandırılacaktır.

İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir.

Bet ofisler kapalı alanlarının üçte birini çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır.

Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir.

EĞLENCE/ORGANİZASYON

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.

-Gelin,damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 48 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.

-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Alanların büyüklüğü ne olursa olsun aynı anda 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır.

-Düğünlerde sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

DİĞERLERİ

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kuralına uyarak yapılması uygundur.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır.

Covid-19 Pandemisine Karşı Ülkemizde İzlenecek Yol Haritası

*Covid 19 Pandemisinin dünyadaki genel durumu, varyant yayılımı, ülkemizdeki seyri ve ülkenin aşılanma oranına göre belirtilen kriterler değişiklik gösterebilir.

EK-1 Açık Alanlarda Bulunan Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Kurallar

Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.

Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.

Havuz alanına girişte öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.

Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.

Havuz alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olmalıdır.

Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.

Tesis girişlerinde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.

Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.

Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.

COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.

Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.

Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.

Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir.

Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.

Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz

Ek 2 Plajlarda Uyulması Gereken Kurallar

Plaj ve yüzme alanlarına girişlerde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.

Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.

Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.

Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.

Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.

Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir

Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.

Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși alınır.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.

Ek 3 Temaslı Evde Karantina Kriterleri

Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Evde yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.

Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. maddede var olan şartları yerine getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.

Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır.

Bakımını sağlayacak kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez.

El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de otel karantinası uygulanır.

Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk pcr test sonucunun negatif olması ile başlar. Son temas tarihinden sonraki 10. günde yapılan pcr testinin negatif olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.

** Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş olabileceğinizdir.

Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Evde karantinada dikkat edilecekler;

Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, 2. doz aşı tarihinden sonra 14 gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.

Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri girmez.

Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.

Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.

Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanır.

Temaslı kişinin COVID-19 testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur).

Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, v.b) hissettiğinde 1102 arayıp bilgi vermelidir.

EK 4 COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU

Gerekli ev koşulları

Pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.

Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır. Karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir)

Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilemez.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

1- Sağlık Bakanlığı elemanlarınca aranarak kişiye testinin pozitif çıktığı bilgisi verilir

2- Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapmaması bulaşı artırmaması gerektiği söylenir.

3-Kendine söylenen zamanda Pandemi Hastanesine gelerek değerlendirmelerinin yapılacağı ve buna göre evde veya hastanede izlenmesine karar verileceği belirtilir. Ev, iş sosyal faaliyet alanlarındaki yakın temaslıları konusunda bilgi alınır.

4- Hastaneye geldiğinde değerlendirmesi sonucunda evde izlenmesine karar verilmişse el bilekliği takılır ve hasta evine gönderilir. Herhangi bir sorun olduğunda temasa geçeceği telefon numarası bildirilir.

5-Evdeki izlemin 10. gününde hastalara randevu verilerek kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır veya pozitif ise 3 gün sonra testi tekrarlanır.

5-Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa 1102’yi arayıp bilgi vermelidirler.

Not Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya yalnız girmemişse, hastanın testi negatifleştiği zaman , bakıcı durumundaki kişiye de PCR testi yapılır. Bakıcının testi negatif ise bakıcı bu kez 10 günlük temaslı karantinasına alınır.

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01/09/2021 19:38