Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte KKTC’de de etkisini sürdüren Covid-19 pandemisine karşı yeni önlemler açıklandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugünkü toplantısında alınan kararlar uyarınca, Pazartesi gününen itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetler durduruluyor. Saat 21.00’den sonra sadece paket servis hizmetleri açık olacak.

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı 4 Ocak 2021’e kadar uzatılırken yılbaşı kutlamalarıyla ilgili yasaklar yinelendi; toplu taşımacılıkla ilgili düzenlemelere gidildi.

Hava ve deniz yoluyla ülkeye geleceklerin üç gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulmasıyla ilgili karar süresiz uzatıldı.

BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydıyla geçişlerine izin verilmesi uygun görüldü.

KARARLARI BAKAN AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Ali Pilli imzasıyla açıklanan kararların tam metni şöyle:

“1.28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21:00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak 21:00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür.

2. Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

3. Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca işyeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

4. Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmiştir.

5. Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.

6. BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.”

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25/12/2020 20:33