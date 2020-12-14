Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları genişletildi

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14/12/2020

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları genişletildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün alınan kararlara bazı eklemeler yaptı. Yeni alınan kararlar kapsamında gece kulüplerinin de kapatılması, restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklandı.

Ek olarak alınan tedbirler şöyle:

Bugün açıklanan mevcut  kararlarla ilgili Bakanlığımız aşağıdaki açıklamayı ve eklemeleri yapmayı uygun görmüştür:

-Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile'de görev  yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaftır.

-Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalısan işçilerin 15-25 Aralık değil 16- 25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişleri  yasaklanmıştır.

-Eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsamaktadır.

-Ayrıca restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması  da yasaklanmıştır.

14/12/2020 22:10
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TAGS: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları genişletildi, haberkibris,
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