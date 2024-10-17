Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sivrisineklere karşı önlem alınmasını istedi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sivrisineklere karşı önlem alınmasını tavsiye etti.

Komitenin Resmi Gazete’de yayımlanan toplantı tutanağına göre, “Batı Nil Virüsü” gündemiyle geçen hafta toplanan Komite, hastalıktan korunma yöntemlerini şöyle sıraladı:

“Yaşam alanlarında pencere ve kapılara sineklik takın. Sivrisinek üremesini engellemek için saksı altlıklarını, seyyar havuzlarda ve kaplarda biriken suyu en az haftada bir kez değiştirin ve/veya boşaltın. Tüm yüzeylerdeki durağan suları ortadan kaldırın. Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde dışarı çıkarken açık renkli, üzerinize bol olan, uzun kollu üstler ve uzun pantolonlar giyin. Sivrisineklerin size yaklaşmasını engelleyin.”

Hastalığın grip benzeri bulgularla atlatıldığı kaydedilen tutanakta, entegre vektör mücadelesi kapsamında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Belediyeler Birliği, Çevre Dairesi ile iletişime geçileceği ve ilaçlama yapılmasının sağlanacağı da yer aldı; “Özellikle dere, gölet ve su birikintilerinin ivedilikle ilaçlanması önemlidir” denildi.

Öte yandan TAK muhabirinin sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Güney Kıbrıs’ta bir süre önce bir Batı Nil Virüsü görülmesi üzerine toplanan komitenin kararlarının ardından bakanlığın, sivrisineklere karşı mücadele konusunda belediyelere yazı gönderdiğini söyledi.

Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Güney Kıbrıs’ta başka vaka görülmediğini ve ekim sonundan itibaren de görülmesinin beklenmediğini öğrendiklerini, ülkede de görülmediğini kaydeden Oygar, yine de önlemleri sıkı tuttuklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda halkı bilinçlendirmek için kamu spotu da yayımlıyor.