Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin bugün toplanıp yeni kararlar alması bekleniyor

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11/01/2021

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanıp yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında en son 4 Ocak’ta toplanan komite, 17 maddelik kararlar almıştı.

Alınan kararlar 10 Ocak itibarı ile son buldu. 7 kişiden oluşan komitenin bugün yeniden toplanıp yeni kararlar üretmesi bekleniyor.

 

11/01/2021 09:47
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TAGS: Bulaşıcı, Hastalıklar, Üst, Komitesi, KKTC
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