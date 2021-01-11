Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanacak
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin bugün toplanıp yeni kararlar alması bekleniyor
11/01/2021
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanıp yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında en son 4 Ocak’ta toplanan komite, 17 maddelik kararlar almıştı.
Alınan kararlar 10 Ocak itibarı ile son buldu. 7 kişiden oluşan komitenin bugün yeniden toplanıp yeni kararlar üretmesi bekleniyor.