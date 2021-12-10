Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden dikkat çeken karar

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10/12/2021

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden dikkat çeken karar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı. Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonu sürecinin işleyişinde değişikliğe gidilerek, evdeki izlemin 11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde negatif PCR sonucu aranmaksızın karantinasının sonlandırılmasına imkan verildi.

26 Kasım’a kadarki uygulamada, evdeki izlenimin 10’uncu gününde hastaya yapılan PCR testinin negatif olması koşulu ile ev karantinasına son verilmekteydi.

Kararların tümü için tıklayın…

10/12/2021 21:30
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TAGS: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden dikkat çeken karar
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