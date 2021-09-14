Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, 2021-2022 Futbol Sezonu’nun açılış maçında karşılaşacak olan Doğan Türk Birliği’nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu ve Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler ile bir araya geldi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararlar eksiksiz uygulanacak

Gerçekleşen görüşmede Covid-19 tedbirleri çerçevesinde stadyumlara girişlerle ilgili olarak uygulanacak kurallar irdelendi. Bu bağlamda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararın eksiksiz bir şekilde gerek açılış maçında gerekse de sezon boyunca oynanacak olan tüm karşılaşmalarda uygulanacağı bir kez daha teyit edildi.

İki başkandan da taraftarlara çağrı

16 Eylül 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve Cihangir Başkanı Hüseyin Karavezirler kurallara uyulması konusunda kendi takım taraftarlarına çağrıda bulunurken, kurallara maksimum seviyede uyulması konusunda kulüpler olarak çok hassas olduklarını vurguladılar.

Görüşmede yer alan tüm taraflar futbolun başlayıp kesintisiz olarak bitmesi noktasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu konuda gerekli tedbir ve kararları almaktan çekinmeyeceklerini belirttiler.

Polis ve belediyelerle işbirliği

Futbolun zarar görmemesi adına Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına uymayan taraftarların kesinlikle içeriye alınmayacağı belirtilirken, gerek polis gerekse de belediyelerle işbirliği içerisinde sıkı bir denetimin uygulanacağı kaydedildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Aytaç Karavezirler ve her iki kulüp başkanı bu konudaki hassasiyeti belirterek, aynı duyarlılığı tüm futbolseverlerden beklediklerini ifade etti ve yeni sezon öncesi tüm takımlara başarılar diledi.

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14/09/2021 12:44