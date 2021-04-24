Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı'ndan “Eylem” açıklaması

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı’ndan Uyarı

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24/04/2021

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı'ndan “Eylem” açıklaması

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe,  maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Oygar, yazılı açıklamasında, “belirtilen kurallara uyulmaması halinde  yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım” dedi.

24/04/2021 15:51
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TAGS: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Deren Oygar, eylem
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