Pozitif ve temaslı kişilerin izolasyon süreleri değişti

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı. Yeni karara göre karantina süresi 7 güne düşürüldü

TEMASLILARIN İZOLASYONU

Buna göre Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz ,) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir.

Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır.

Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7.günün sonunda PCR testini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır.

COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU

İzolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır.

İzolasyon süreleri tamamlanmadan yapılan PCR test sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 14 günde sonlandırılır.

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07/01/2022 08:25