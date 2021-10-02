Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı!

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

*Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek AŞILI KİŞİLER son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Adapass ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ninbelirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacaktır. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.

Not: Yukarıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen,belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük) merkezi karantinada kalacaklardır.

65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir. 12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Her okul“Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.