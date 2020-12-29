Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Toplantısı başladı.

Toplantı öncesi Sağlık Bakanı Ali Pilli kısa bir açıklama yaptı.

Bakan Pilli, vaka sayılarında artış yaşandığını, iç bulaşın başladığını belirterek gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu akşamki toplantıda geniş bir değerlendirme yapılacağını söyleyen Ali Pilli yeni kararların alınacaksa yazılı bir şekilde açıklanacağını söyledi

Bakan Pilli okullarla ilgili kapanmanın söz konusu olmadığını, bulaşın artması ve kontrol edilemeyecek duruma gelmesi halinde okulların kapatılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli okullarda şubat tatilinin öne çekilebileceğini söyledi.

Bakan Pilli, halk sağlığının önemli olduğunu ekonomi ile birlikte bunun götürüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli tam kapanmanın gündemde olmadığını da söyledi.

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29/12/2020 22:12