Mutfakta işimizi kolaylaştıran bulaşık makineleri en önemli cihazlardan biri… Ancak bulaşıklarınızın daha temiz çıkması ve makinenin daha uzun süreli kullanımı için bazı detaylara dikkat etmekte fayda var. İşte bulaşık makinenizin yıkama performansını etkileyen 5 ipucu…

Bulaşıkları doğru yerleştirin

Makineyi ağzına kadar doldurmayın. Daha çok eşya yıkamak adına hepimiz kimi zaman alt raflara dahi bardakları sıkıştırıyoruz. Ancak bu durum makinenin doğru ve düzgün su pompalamasını engelliyor.

Makine bakımını ihmal etmeyin

Bulaşık makineleri bakım yapıldığında daha iyi performans sergiler. Bu nedenle filtrenin temiz olduğundan emin olun. Bulaşık makinenizi temizlemek ve içinde oluşan kötü kokulardan kurtulmak için bulaşık makinenizi ayda bir kere boş çalıştırın. Tahliye borusu, pompa gibi bulaşık makinesinin en önemli parçalarının bulunduğu kısımları inceleyin ve buraya yiyecek artıklarının birikmediğinden emin olun.

Bulaşık makinesi kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 ipucu

Doğru ayarı seçin

Bulaşık makinelerinin birden fazla ayara sahip olmasının bir nedeni var… Hepsi farklı işler yapıyor. Bu nedenle her yük için doğru yıkama programını seçmek şart. Günlük kullandığınız tabak ve bardaklar için kısa programı seçmelisiniz. Eğer makineye tencere tava gibi yağlı eşyalar koyduysanız daha uzun programı tercih edebilirsiniz.

Her eşyayı makineye koymayın

Bulaşık makinesine asla koymamanız gereken bazı şeyler var. Örneğin ahşap mutfak gereçleri makineye konduğunda deterjanı içine çekebilir. Demir döküm tava ve tencereler ise bulaşık makinesine girdiğinde zamanla özelliklerini yitirirler.

Bulaşıkları artıklar ile makineye atmayın

Bulaşık makinesine koyacağınız eşyaların üzerinde kalıntılar olmamasına dikkat edin. Yemek artıklarına çöpe sıyırın ya da sudan geçirip makineye dizin. Bu şekilde yaptığınızda makinede kötü kokular oluşmasını engelleyecek, makine filtresinin tıkanmasının da önüne geçmiş olacaksınız.

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05/01/2021 18:33