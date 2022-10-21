Bulaşık makinesine bir dilim limon koyarsanız ne olur?

Limon pH değeri yüksek bir besin. Limonu bulaşık makinesine koymak bulaşıkları tertemiz yapacaktır. Aynı zamanda lekeleri temizleyecektir. Peki limonun temizlikteki etkisi nedir? İşte yanıtı...

Limonun temizleyici özelliği herkesin bildiği bir durum. Limonu bulaşık makinesine atarsanız cam bardaklarınız pırıl pırıl olur. Peki limonun temizlikteki etkisi nedir? İşte yanıtı...

BULAŞIK MAKİNESİNE LİMON ATARSANIZ NE OLUR?

Bulaşık makinesine koyacağınız limon kabuğu ya da bir limon dilimi kirli bulaşıklarınızın makineden tertemiz ve hiç leke olmadan çıkmasını sağlayacaktır. Tek yapmanız gereken limonu bardak rafına ya da çatal-kaşık bölmesine koymak ve makineyi normal olarak çalıştırmak. Üstelik limon bulaşıklarınızın tertemiz olmasına yardımcı olmakla kalmıyor, onların mis gibi bir limon kokusuyla makineden çıkmasını sağlıyor.

BULAŞIKLARINIZIN PARLAKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRACAK

Limonun asidik yapısı onu pH 2 değerine sahip doğal ve etkili bir temizlik maddesine dönüştürüyor. Böylelikle antibakteriyal bir özellik taşıyan limon sadece mikropları öldürmekle kalmıyor, ayrıca bulaşık makinesinin çeşitli bölgelerine saklanmış bakterileri de dezenfekte ediyor. Kısacası limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler çıkıyor ve üstüne bir de parıl parıl parlıyorlar.

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21/10/2022 09:46