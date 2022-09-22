Bulaşık makinesinin bilinmeyen özellikleri

Günümüzde birçok kişi işini kolaylaştırıp hem zamandan hem de su ve elektrikten tasarruf etmek için bulaşık makinesi kullanıyor. Her yemekten sonra bardak, tabak, çatal ve bıçaklarınızı makineye atıp yıkıyorsunuz. Bulaşık makinesinin işlevi bu kadar mı? İşte bulaşık makinesiyle yapabileceğiniz şeyler...

Bulaşık makinesinde neyin yıkanıp neyin yıkanmaması gerektiği hakkında yeterince bilginiz var. Yoksa da aşağıda bulabilirsiniz. Sıra bulaşık makinesinin bilinmeyen özelliklerine geldi. İşte işinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler...

KÜÇÜK EŞYALARDA ÇAMAŞIR YIKAMA FİLESİ KULLANIN

Çamaşır yıkama filelerini kullanarak kapaklar gibi küçük eşyaların raflardan düşmesini engelleyin.

BULAŞIK SÜNGERİ VE FIRÇASINI ÜST RAFTA YIKAYIN

Sıcak su ve deterjan böylelikle onlara daha çok etki edecektir. Bu sayede kirden ve mikroptan hızlıca arınacaktır.

BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞALTIRKEN ALT RAFTAN BAŞLAYIN

Böylelikle üst rafta biriken su, alt raftaki kurumuş bulaşıkların üzerine dökülmez.

PATATESLERİ BULAŞIK MAKİNESİNDE TEMİZLEYİN

Özellikle bir seferde çok miktarda patatesi yıkamanız gerekiyorsa ve üstündeki toz ve kirlerden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken makineyi durulama modunda çalıştırmak. Tabii ki içine deterjan koymadan

KENDİ DETERJANINIZI YAPIN

Böylelikle hem kimyasalların sağlığa olumsuz etkilerinden uzak olur, hem de daha ekonomik bir deterjan elde edersiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı boraks

1 su bardağı çamaşır sodası

10 damla portakal yağı

5 damla limon yağı

5 damla biberiye yağı

2 damla kekik yağı

Elde ettiğiniz karışımı 1 litre suya yarım çay bardağı ölçüyle karıştırın ve bulaşıklarınızı yıkayın.

ÇATAL, BIÇAK VE KAŞIKLARI DÜZENSİZ KOYUN

Çünkü böyle yaparak kaşıkların iç içe geçmelerine sebep olacağınızdan deterjan onlara ulaşamaz ve kaşıklarınız temizlenmez. Bazılarını aşağıya doğru, bazılarını yukarıya doğru koyarak bunun önüne geçebilirsiniz.

PLASTİKLERİ MUTLAKA ÜST RAFA TERS KOYUN

Plastik saklama kapları gibi bulaşıkları en üst rafa ters çevrilmiş olarak koymanızda fayda var. Çünkü sıcaklığın etkisiyle bükülmelerini ya da erimelerini engellemenin en iyi yolu bu.

Yine de plastik ve yüksek ısı bir araya geldiğinde ortaya nahoş sürprizler çıkabileceğinden risk almayıp elde yıkamayı da tercih edebilirsiniz tabii.

SPOR ŞAPKALARINIZI TEMİZLEYİN

Çamaşır makinesinde yıkadığınız spor şapkaların şeklinin bozulmasından, yamuk yumuk bir şekilde çıkmasından şikayetçiyseniz bulaşık makinenize şans verebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şapkayı üst rafa yerleştirip makineyi soğuk suda çalıştırmak. Ama bu durum sadece spor, kumaş şapkalar için geçerli. Sakın bereler gibi diğer şapkaları bu şekilde yıkamayın.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI DEZENFEKTE EDİN

Elektrikli olmadığı sürece oyuncakları bulaşık makinesinin üst rafına koyarak yıkayabilirsiniz. Yalnız küçük parçalara sahip blok gibi oyuncaklarsa onları çamaşır fileleri içinde makineye yerleştirmekte fayda var.

MAKYAJ FIRÇALARINI BULAŞIK MAKİNESİNDE TEMİZLEYİN

Uzun süre temizlenmeyen makyaj fırçalarında yağ ve bakteri birikir ve bir zaman sonra bu durum yüzünüzde akne ve sivilcelerin oluşmasına sebep olur. Onları temizlemenin, bakterilerden arındırmanın en kolay yolu da bulaşık makinesinde yıkamak. Çatal, kaşık gözüne koyup makineyi çalıştırın. Bu kadar basit.

BEYAZ EŞYALARI YAN YANA KOYMAYIN

İki büyük beyaz eşyanın birbirine değmemesi şu açıdan önemli: Örneğin buzdolabıyla bitişik olan bir bulaşık makinesinden gelen ısı buzdolabının çalışırken daha fazla efor harcamasına sebep olur. Mutfağınız çok küçük değilse fırın, buzdolabı, bulaşık makinesini birbirlerinden uzakta konumlandırmanızda fayda var.

BULAŞIK MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUSLUKTAN SICAK SU AKITIN

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce musluğu açıp suyun dokunulamayacak kadar sıcak akmasını sağlarsanız makineye dolacak suyun soğuk değil sıcak olmasını sağlarsınız. Bu özellikle kış aylarında ihtiyacınıza yarayabilir, zira böylelikle suyun ısınma süresini kısaltabilirsiniz.

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22/09/2022 14:42