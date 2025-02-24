Bulaşık makinesinin içine düştü: Felç olmaktan 'milimetrik' kurtuldu

Batı Avustralya'nın Mandurah şehrinde 10 yaşındaki Landen Sturman, evde yemek hazırladığı sırada ayağının kaymasıyla açık durumda olan bulaşık makinesinin üzerine düştü.

Makinedeki biftek bıçağının omurgasına saplanması sonucu yaralanan çocuk hızla Perth Çocuk Hastanesi'ne (PCH) kaldırıldı.

Hastanede beyin ve ortopedi cerrahlarının müdahalesiyle bıçak çocuğun vücudundan çıkarıldı. Bıçağın omuriliğine çok yakın bir noktaya isabet ettiği, çocuğun 'milimetrik' fark sayesinde felç olmaktan kurtulduğu ve kalıcı bir sinir hasarına yol açmadığı belirtildi.

Doktorlar, bıçağın birkaç milimetre daha derine saplanması halinde çocuğun felç geçirebileceğini ifade etti.

Kısa sürede iyileşerek yeniden okula dönen oğlunun sağlık durumundan büyük mutluluk duyan anne Emma Sturman, kazadan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Anne Sturman, "Bulaşık makinesini yerleştirmek o kadar günlük bir alışkanlık ki çoğu insan bunun üzerine düşünmez. Ancak en küçük eylemler bile büyük sonuçlara yol açabiliyor" ifadelerine yer verdi.