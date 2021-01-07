Birçok şeyi bulaşık sabununun daha iyi temizlediğini düşünürüz veya daha pratik şekilde temizlemek için bulaşık sabunu kullanırız. Fakat bazı eşyalar vardır ki bulaşık sabunu ile asla yıkanmaması gerekir. Neler olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bulaşık sabunu ile yıkanmaması gereken şeyler...

Çamaşır makinesi

Bulaşık makinesi deterjanı, makinenin çalışma sistemine göre üretilmiştir ve bulaşık sabunu gibi köpürmez. Bu nedenle bulaşık makinesinde bulaşık sabunu kullanırsanız gereğinden fazla köpüreceği için makinenize zarar verebilir.

Özellikle tülleri yıkarken birçok kişi bulaşık sabunu tercih ediyor. Fakat çamaşır makinesi bulaşık sabunu köpüğüne yenik düşebilir ve patlayabilir.

Araba

Hem ucuz hem de pratik olduğu için birçok kişi arabasını yıkarken bulaşık sabunu tercih ediyor. Fakat son derece yanlış bir tercih. Çünkü bulaşık sabunundaki sert kimyasallar arabanızın boyasına arar verebilir ve koruyucu cilanın çıkmasına sebep olabilir.

Moka Pot

Kahvenizde sabun tadı istemiyorsanız moka kabını asla bulaşık deterjanı ile yıkamayın. Çünkü bulaşık sabunu moka içinde kalıntılara sebep olabiliyor.

Saç

Bulaşık sabunu saçta bulunan uçucu yağları yok eder ve saç için oldukça sert bir yapısı vardır.

Pencere ve ayna

Bulaşık sabunu pencere ve aynaları gayet güzel temizler ama daha sonra kalıcı hasar olarak iz ve lekeler bırakır.

Döküm tava

Bulaşık sabunu, döküm tavanın üzerinde bulunan terbiyeli yağ tabakasının çıkmasına neden olan en bilindik nedenlerdendir.

Parke ve zemin

Parke ve zemin kaplamanızı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bulaşık sabununu parke ve zeminlerden uzak tutun. Bulaşık sabunu parkelere ciddi hasarlar verir, üzerini çizer ve kirli görünmesine sebep olur.

Deri

Deri yapısı gereği çok hassas bir üründür ve bulaşık sabunun içindeki kimyasallar hızlı deforme olmasına sebep olur.

Evcil hayvanlar

Bulaşık sabunu insan saçına verdiği zararı aynı şekilde evcil hayvanlara da verir. Ciltlerinin tahriş olmasına sebep olur.

Bitkiler

Bulaşık sabunu bitkilerdeki böcekleri uzaklaştırmaz. Hatta kullanılırsa bitkinin ölmesine sebep olur.

Meyve ve sebze

Meyve ve sebzeleri temizlerken daha hijyenik hale getireceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuda en başarılı ürün beyaz sirkedir.

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07/01/2021 18:26