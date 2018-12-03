Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Engelli Komitesi adına açıklama yapan Yönetim Kurulu üyesi Ömer Bulduk, engellilerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreterek, önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri ortadan kaldırmak gerektiğini kaydetti.

Bulduk, sendikanın Engelli Komitesi olarak gerekli yasa çalışmalarına katkı koymak, yaşanan sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek ve en azından devlete istihdam sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bulduk, “Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

“Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeği bilinmelidir” diyen Bulduk, engellileri bir gün değil 365 gün boyunca hatırlayıp onlar için çalışmak gerektiğini belirtti.

Bulduk, “Unutmayın hepimiz birer engelli adayıyız” ifadesini kullandı