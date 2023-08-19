Bülent Bebek: Görevimizin başındayız

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Pile-Yiğitler Yolu Projesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görevinin başında olduğunu belirten Bebek, “İnsani bir projeye neden bu kadar engel olmak isteniyor anlamak mümkün değil.” İfadelerini kullandı.

Bülent Bebek’in paylaşımı şöyle:

"Görevimizin başındayız Arçoz Pile Tamamen insani bir proje 72 saattir yolun yapılacağı bölgedeyim. Yolun tamamlanması ile Pile’de yaşayan Türk vatandaşlarımız 49 yıl sonra rahat bir nefes alacaklar aynı zamanda Çayhan düzlüğü bölgesinde hayvancı ve çiftçi vatandaşlarımızın ulaşımı kolaylaşacak. İnsani bir projeye neden bu kadar engel olmak isteniyor anlamak mümkün değil."