Bülent Bebek ve Halil Kasım'dan Üstel'e Destek Paylaşımı

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek bu akşam Facebook hesabında Geçitkale - Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile iş insanı Sedat Yıldırımlar ile Niyazi Şanal'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "İstikrar için, ülkemizin geleceği için, hizmet için, Başbakanımız Ünal Üstel'e tam destek.Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmedik. Bizim kan bağımız yok ama can bağımız var. Yola devam"

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