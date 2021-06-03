Bülent Dizdarlı'dan Üçüncü Doz Aşı Açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Covid-19 üçüncü doz aşı konusunda sosyal medyadan açıklama yaptı. Bülent Dizdarlı, 3. doz aşını konusunda henüz hiçbir sağlık otoritesi kurumu tarafından bir bildirim veya yaptırıma geçilmediğini belirtti.

Dizdarlı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI

Türkiye’de başlayan “üçüncü doz aşı” tartışması kısa zamanda ülkemize de sirayet etti. Bu konuda çok soru alıyorum. Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışacağım.

1- Üçüncü doz aşının, bazı aşılar için 8 veya 9 ay içinde yapılması gerekeceği tüm dünyada yaygın olarak konuşulmaktadır. Ancak henüz hiçbir sağlık otoritesi kurumu tarafından böyle bir bildirim veya yaptırıma geçilmemiştir. Bu konuda birkaç hafta üzerinde başta W.H.O tarafından ilan edilmesi beklenmektedir

2- Üçüncü doz aşı yapılacaksa , daha önce yapılan aşı türü dışında bir aşının yapılması uygun olacak mı?

Bu soru da çok sorulmaktadır. Genelde otoriteler aynı aşı türünün devam ettirilmesi önermektedir. Ancak farklı düşüncelerde olanlarda yok değildir. Tam bir fikir birliği yoktur. Bu konuda da W.H.O nun kararı beklenmektedir.

3- Hastalığı geçirmiş olanların 180 gün sonra aşılanma ihtiyacı vardır.

4- Ülkemizde üçüncü doz aşı başlanacak mı? Başlanacaksa ne zaman başlanacak diye soranlar Sanırım önce W.H.O’nun bu konudaki kararını beklemek durumundayız. Ancak bu konuda bir hazırlığımız olduğunu da duymadım. Ne yazık ki ülkenin henüz %25 i birinci dozu almışken, gerekirse 3.cü dozu en geç eylül ayında yapmamızı gerçeğinden de hareket ederek “ işimiz zor” diyorum

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03/06/2021 10:29