Bülent Ecevit Anadolu Lisesi farkında ya siz?



Farklılıklarımız, gücümüzü oluşturan renkli taşlardır. Engelleri birlikte aşalım, çünkü birlikte daha güçlüyüz. Engeller sadece zihnimizde var, sevgi ve anlayışla aşıldığında gerçek bir toplum oluşturabiliriz. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrencilerimiz aldıkları tekerlekli sandalyeyi Kıbrıs Türk Multıple Skleroz (MS) Derneği yetkililerine teslim etmiştir .



Dernek başkanı Sibel Hançerli MS hastalığı hakkında öğrencilerimize bilgi verip broşür dağıtmıştır. Hançerli , bu örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür etmiştir.

Hayat , bazı insanlara engel çıkarıyor bizler bu engelleri aşma mücadelesinde her zaman onlara destek olmalıyız. Engelli bireylerimizin haklarına saygı göstererek onları hayata katmaya çalışmalıyız. Okulumuz bu konuda güzel çalışmalar yapmaya her zaman istekli ve gönüllüdür.