Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde Cittaslow -Pazar etkinliği düzenlendi

Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde bugün Cittaslow -Pazar etkinliği düzenlendi.

9 Fen, 9 TMF ve 10 fen sınıfları tarih öğretmenleri Hülya Tek önderliğinde proje hazırladılar.

Buna göre kitapçıklar hazırlayıp ülkemizde ve dünyada citttaslow felsefesini ve Ülkemizde harnup-zeytin-nar üretimini araştırdılar. Bugün ise evlerinden getirdikleri doğal ve yerel ürünlerin sergisini ve satışını yaptılar.

Uzman ziraat yüksek mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu’nun konuyla ilgili söyleşi gerçekleştirdiği etkinlikte öğrenci, öğretmen ve çalışanlar uygun fiyatlarla alışveriş yapıtılar.

Elde edilen gelir okulun ihtiyaçlı öğrencileri için kullanılmak üzere Rehberlik Servisine teslim edilecek. Okul müdürü Yusuf İnanoğlu sorumlu muavin Fatoş Tuncay etkinlikte hazır bulundu.

Etkinlik oldukça renkli bir havada geçerken katkı koyan herkes güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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06/04/2023 15:54