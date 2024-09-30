Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili konuştu.

"BEN KENDİ BAŞIMA GİDERİM"

Antalya'da gazetecilerle muhabbet eden ünlü isim, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

"SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM"

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

"SON ANIMA KADAR SAHNEDE OLACAĞIM"

Bülent Ersoy, "Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü?" sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.

"HALUK'A VASİYET ETTİM"

Öte yandan Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a bir mektup yazmıştı. Ünlü isim, mektupta kendi mezarı için de bir dizi vasiyette bulunmuştu.

Ersoy, paylaşımında "...Bu arada Haluk (Şentürk) da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesi falan her şeyinle nasıl ilgileniyor sana anlatamam, sanki kendi anasıymışsın gibi... Allah ondan da razı olsun, inşallah onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim ve 'Bana bak beni de sen gömeceksin, aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun, üzerime konan çiçekler ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' diye ona da vasiyet ettim... " ifadelerini kullanmıştı.