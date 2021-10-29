Bülent Ersoy, cezaevine girip çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi

Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, Kıbrıs konseri sırasında verdikleri sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde kaldı. Dün akşam Türkiye'ye dönen orkestra, aileleriyle özlem giderdi. Ekip arasında yer alan davulcu Ahmet İzgi ise, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. İzgi'nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Ersoy, "Allah onların belasını versin inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde orkestrasıyla birlikte KKTC'ye konser vermeye gitmişti. Burada sahte PCR testi verdikleri tespit edilen orkestra, davalık olup günlerce cezaevinde kalmıştı.

Önceki gün tahliye olan üyeler, yurda dönüp ailelerine kavuşmuştu. Üyelerden davulcu Ahmet İzgi ise katıldığı canlı yayında BülentErsoy ile birbirine girdi.

İzgi'nin kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.

"BAKALIM SİZ ŞİMDİ İŞ BULABİLECEK MİSİNİZ?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.

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29/10/2021 16:48