Bülent Ersoy da Barbie akımına uydu

Greta Gerwig imzalı "Barbie filmi", şu sıralar tüm dünyanın gündeminde. Barbie gibi giyinenlerin başlattığı akıma usta sanatçı Bülent Ersoy da katıldı.

"Barbie" filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği andan itibaren dünyada fenomen oldu. Barbie gibi giyinip sinemaya gidenler veua sosyal medyada "Hi Barbie!" akımına ayak uyduranlar giderek arttı.

Barbie akımına ünlü şarkıcı Bülent Ersoy da ayak uydurdu. Ersoy, tepeden tırnağa pembeler içinde sahneye çıktı.

Sanatçı, pembe peruğu, pembe tonlarındaki makyajı ve pembe elbisesiyle sahnede boy gösterdi.

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve 'Barbie' akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.